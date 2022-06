10 Mesones de cocina que cambian tu casa por completo

Un detalle sofisticado para tu cocina siempre será piedra, no es un elemento común, pero que siempre aportará una belleza natural, no sólo por su tratamiento, que se hace con delicado cuidado, si no porque su pureza y limpieza es algo que no se igualará con nada. Aquí son tres trozos de piedras y forman una isla encimera. ¿Genial no?