Construyeron una reja para proteger su casa.. ¡Y le subieron el pelo!

El proyecto del estudio mexicano Attica muestra que un trabajo bien hecho y con buenas capacidades de materiales de mano de obra y de materiales, siempre tiene un buen resultado.

Lo cierto es que en esta casa antes no existia un muro, sino que más bien, la casa colindaba con un amplio jardín que llegaba directamente a la calle pero que no tenía una reja de por medio, es decir, las personas que pasaban por la calle no solo veían toda la casa, sino que también podían acercarse sin inconvenientes.