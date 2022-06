Una casa perfecta para los que quieren arrancarse de la ciudad

No todo se trataba de madera, acá podemos ver que una parte importante está hecha en ladrillo. Al parecer se trata de la cocina, la que separada por estos muros no conversa con el resto del salón. Un detalle no menor es la chimenea a leña, un lujo para estos sectores, ya que las principales ciudades de Chile tienen prohibido su uso por lo altos niveles de contaminación. La doble altura que se da en la sala de estar permite que la luz penetre mejor al interior de la casa, y sobre todo en el primer piso.