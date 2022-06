36 Ideas geniales para casitas con poco espacio

Si tienes una casa pequeñita o un departamento de pocos metros, seguramente te has topado con un escenario caótico: cosas apiladas,muebles grandes en lugares que no permiten el libre paso y ropa por todos lados. Esto ocurre porque es común que no se dimensionen los espacios y se tienda a acumular sin tomar consciencia de que el espacio no da para más.

Nosotros estamos conscientes de esto y queremos ayudarte con algunas ideas para que sepas cómo aprovechar cada rincón de tu hogar. Acá tenemos muchísimas ideas, algunas más fáciles de ejecutar que otras, pero sin duda todas te dejarán con la boca abierta.