15 Consejos para que tu casa se vea siempre bonita y organizada

¿Te ha pasado que no sabes cómo hacer que tu casa sea más práctica? No es difícil, pero necesitas mucha creatividad y repensar los espacios. No es necesario tener una pequeña casa para querer que sea práctica y cómoda, con muebles funcionales o espacios bien aprovechados es posible tener una vivienda mucho más ordenada.

En este libro de ideas reunimos una lista con ocho consejos para que saques provecho de tu casa e instales muebles que así lo permitan.