10 Consejos prácticos para proteger tu casa de un incendio

¿Quién no ha reparado por si mismo su casa? No tienes que improvisar, debes tener cuidado porque puedes causar un incendio. Si reparas la instalación eléctrica desconecta el interruptor general, no enchufes aparatos mojados y no toques aparatos eléctricos estando descalzo.

