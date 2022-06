9 Ideas para decorar tu casa con treillage de madera

Es cierto que cuando los espacios son pequeños muchas veces no pensamos en que podemos separarlos mediante algo que no sea una pared. Pero atención que un treillage es una de las alternativas que más se están utilizando, porque permiten ganar privacidad sin restar metros. En este caso se escogió un treillage de madera, pero en otros también hemos visto de metal. Lo cierto es que esto depende del gusto de cada uno y del estilo de tu casa. La madera puede verse muy bien en un living y comedor modernos, pero también con una apariencia rústica. En esta foto podemos ver que la incorporación de la madera no es casual y que los decoradores se preocuparon por darle una estética muy elegante y tradicional.