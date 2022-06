8 Errores que todos hacemos al arreglar el dormitorio

Un error fatal a la hora de diseñar nuestra pieza es no filtrar bien lo que sí debe ir y lo que no, muchas veces acumulamos muebles y también heredamos otros, pero eso no quiere decir que todos deban estar en la pieza. Para ello es fundamental hacer una selección y dejar los que sí peguen con el estilo de la habitación. Otra cosa que debemos tener presente son los revestimiento, es importante elegir uno o máximo dos, procurando que sea uno el protagonista y el otro sólo complemente. De esta forma tendremos una habitación sencilla pero muy elegante.

En el caso de la imagen, al tener un revestimiento tan potente como la piedra rústica en el muro, debió optar por una habitación blanca completa y textil sin estampados.