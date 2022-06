15 Ideas sencillas para que le des un toque diferente a tus puertas

El papel tapiz también tiene una gran variedad de diseños y distintos acabados que se pueden aplicar no solo a las paredes, sino a la puerta. Es de fácil instalación y de precios bajos, por lo que no hay excusa para no usarlo para el bien estético de la casa.

