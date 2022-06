Una casa de campo de 200m² en Talagante ¡Como la soñamos todos!

Con tan hermoso país, y tan hermosos paisaje ¿Quién no quisiera una casita en algún rincón rural? ¡Es el sueño de todos los chilenos! No sólo por nos provee de una vista inigualable, si no porque se convierte en un refugio hermoso en medio de la naturaleza.

Así que habla con tu arquitecto, busca tu rincón perfecto y a empezar a trazar las líneas de tu casita de campo perfecta ¡Este es el ejemplo de una de ellas! Y seguramente querrás una igual para ti o tu familia. ¡Anímate y miremos este libro de idea y créeme que terminarás queriendo una para ti!