13 Ideas súper creativas para casas pequeñas

Vital a la hora de diseñar, es que los muebles cumplan más funciones de las que ves. No sólo porque te ahorrarás un montón de plata, si no que además generarás un diseño mucho más eficiente y al alcance de cualquier bolsillo. Este armario es un ejemplo perfecto de cómo se pueden enlazar distintos usos y ahorrar mucho espacio. Es un armario, un escritorio, la cabecera de un sofá, un organizador y ¡Hasta una cama! ¿Alucinante no?

