Pareja construyó su casa soñada con esfuerzo y ¡Puro amor!

Siendo la misma vista del proyecto… ¿Cambia no? La visión de esta joven pareja y su arquitecto tomó mucha forma, no sólo del punto de vista estético, si no en el cómo se relaciona con sus vecinos. Es un hermoso proyecto moderno, hecho con hormigón y cubierto casi por completo con estuco liso en blanco. ¿Bonito no? Es la terminación más económica, pero le da un aire mucho más estilizado, claro que su punto clave es el elemento central cubierto totalmente en madera. ¡Fácil y bonito!