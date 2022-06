9 Repisas que se verían preciosas en tu cocina

La cocina es una de las zonas que más actividad tiene dentro de la casa porque es aquí donde preparamos los alimentos del día para nosotros y nuestra familia, si es una cocina que tiene una mesa, entonces es donde consumimos al menos una comida al día.

Cómo es un espacio concurrido, es normal que haya muchos utensilios dentro de la cocina y sucede con frecuencia que no sabemos qué hacer con ellos, porque nos estorban cuando cocinamos o no quedan al alcance de nosotros cuando los necesitamos; en fin, es todo un dilema.

La solución a este problema es muy simple, una repisa, pero luego nos encontramos con el inconveniente de no saber qué repisa puede ser la adecuada, y las que vemos, que son los modelos estándares que conseguimos en las tiendas, no nos sirven o no nos gustan.

Si quieres una repisa original y a tu gusto, aquí te mostramos 9 repisas para la cocina que son espectaculares y que querrás enseñarle a tu carpintero de inmediato, así que presta atención y toma nota de todo lo que veas para que puedas lucir alguna en tu cocina.