10 Cosas que NUNCA debes poner en la cocina

Los alimentos vencidos no hacen más que ocupar espacio y hacerte pasar malos ratos. ¿De qué sirve tener productos en mal estado? Lo mejor que puedes hacer en estos casos es llevar un registro de lo que compras -intenta comprar lo que de verdad consumirás- y luego tira lo que ya no uses. Así tendrás más espacio en tu despensa.

