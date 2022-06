15 Ideas geniales para separar ambientes ¡Con estilo!

Mantener la independencia de los diferentes ambientes de nuestra casa es importante para mantener la armonía y el orden en la casa, pero muchas veces no queremos invertir una gran cantidad de tiempo, dinero; así como también, pasar por molestias, haciendo reparaciones en la casa.

No obstante, si se quiere lograr que un ambiente tenga más privacidad, o tenga independencia de otros lugares de la casa no se tiene porque gastar una fortuna en construir una pared o levantar algún tipo de murete, hay soluciones más simples que no nos costarán tanto tiempo y dinero.

Entre las alternativas que tenemos está la de usar algún mueble que sirva de separador, o también poner plantas entre un lugar y otro, y usar repisas; en fin, hay miles de ideas que te pueden ayudar a solucionar este inconveniente de forma práctica y con estilo.

En este libro de ideas te mostraremos 15 formas para separar un ambiente de tu casa y que ésta se vea glamurosa. Son ideas muy prácticas, sencillas y más baratas que construir un muro, así que presta atención a todo lo que te enseñaremos y disfruta.