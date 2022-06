Los 9 colores de moda para pintar las paredes este 2017

Estás decidido a renovar tu casa este 2017, pero todavía no estás muy seguro por dónde empezar y, además, no cuentas con un presupuesto muy abultado; así como también, no cuentas con el tiempo para hacer grandes cambios dentro de tu hogar.

No obstante, hay maneras de darle un aire nuevo a la casa sin tener que invertir una gran cantidad de tiempo y dinero, y puedes comenzar por mover lo muebles, poner plantas, o colocar un cuadro nuevo en la pared, pero algo que si te ayudará a lograr un cambio drástico en tu casa, sin invertir una gran suma y meses de trabajo, es poniendo un color de pintura nueva en la pared.

Luego de tener claro lo que puedes hacer, vienen entonces a la mente otras inquietudes y preguntas como de ¿Qué color de pintura puedo poner en mis paredes? ¿Cuáles son los tonos que se están usando este 2017? Entonces tienes la sensación de que darle un aire nuevo a la casa parece una historia de nunca acabar.

Lo cierto es que para todo hay solución, por eso en este libro de ideas te mostraremos los 9 colores para pintar las paredes que están más de moda en este 2017. Hay una gran variedad y lo mejor es escoger el que mejor vaya con el mobiliario y el tamaño de tu casa, así que presta atención.