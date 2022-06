Una moderna casa chilena ¡Con la mejor vista de todas!

En esta oportunidad los sequísimos de Smart Live Studio han desarrollado una casa completamente seccionada. Pero que tiene una estructura basada en su hermoso paisaje. Un ejemplo adecuado y de sofisticación que te mantendrá mirando lo bello de su paisaje en todo momento. Es un proyecto donde el propietario y los arquitectos arman un equipo de trabajo para desarrollar de manera personal un reluciente proyecto de arquitectura.

No podemos dejar de mencionar lo vital aquí del espacio exterior, no sólo como un recinto simple donde salir con nuestra familia, leer un buen libro, tomar un café mientras llueve o disfrutar de un buen asado, si no que se convierte en realidad en una extensión del paisaje. El elemento natural aquí nos marca los parámetros de diseño, de estilo y materialidad, y por supuesto, de forma de vida.