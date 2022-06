Una preciosa casa en Futrono ¡Con vista al lago Ranco!

Porque la idea principal de los arquitectos es que subas para no impedir que las vistas se oculten. Es decir, no es necesario subir a la casa para poder ver la alucinante imagen que le continúa. Si no todo lo contrario, la casa sube, para dejar a la vista un lago marcado por sus pilares. Porque sería fácil colocar la casa en el suelo, pero si la subimos, dejamos que cualquier pueda disfrutar de este paisaje y no interferir obligadamente a la belleza del paisaje.