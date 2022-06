Una casa sureña que cumple con altos estándares de eficiencia energética

¿Te gusta el estilo de la casa del sur? ¿Son bonitas no? ¿Y qué pasaría si le damos una vuelta y la dejamos con un estilo mucho más moderno sin que pierda su gracia? ¡Pues este libro de ideas te va encantar! No solo por el reto que significa combinar dos estilos tan distintos, si no también para que saquemos algunas pequeñas ideas de los arquitectos que diseñaron esta casa estupenda.

Siempre hemos dicho que… ¿Para qué quedarse con un estilo si puedes mezclarlo? ¡Todo se puede con el diseño y decoración! Y esta es una clara muestra de cómo un buen proyecto de arquitectura se puede volver aún más perfecto, compacto y perfecto para todo aquel que le guste la casas del hermoso sur de nuestro país.

¡Veamos este libro de ideas, tome lápiz y papel y sorprendámonos!