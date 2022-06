Construyeron la casa de sus sueños desde este terreno en ruinas

Claro no todo está perdido. Muchos elementos aún se mantienen en pie. Aquí es importante el trabajo de un buen profesional, no sólo por los resultados bellísimos que podemos encontrar, si no también por un tema de seguridad. Enfrentarnos a una casa en estas condiciones es difícil mas no imposible.

De esta vista hay que rescatar el diseño en piedras de lo que fue la casa, y esta estructura de ladrillos antiquísimos que ya quisiera toda casa tradicional.