Querían renovar su fachada y se atrevieron con lo más increíble…

Porque la fachada de una casa es clave para mostrar no solo la estructura del inmueble, sino que es una primera vista de cómo es su estilo y el de sus habitantes, es que será importante que marque presencia.

Sin embargo, por lo general las fachadas no suelen destacar, tal como lo hacía esta casa. Y es que si creías que no pueden existir cambios importantes fuera de casa, no puedes dejar de leer este libro de ideas.

Los arquitectos argentinos de Somos Arquitectura se propusieron llevar a cabo un proyecto que diera más vida a esta fachada y un mayor grado de modernidad y también de luminosidad.

¿Te sumas a conocer el impactante cambio? ¡Pues adelante!