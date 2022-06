12 Formas súper efectivas de llenar la casa de buenas energías

Nada más triste y deprimente que un lugar sombrío y lúgubre, puede que no tengamos buena luz natural en el interior, pero eso no es motivo suficiente para no contar con una buena iluminación artificial. Lo importante de esto es reemplazar las ampolletas que se queman con los años, y también las luminarias que se deterioran o cumplen con su ciclo. Este pequeño detalle permitirá contar con un espacio cálido y lleno de paz interior.