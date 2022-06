Ampliaron su casa y el resultado fue mejor de lo que esperaban

¡Démosle una vuelta distinta a esa casa antigua que tenemos! ¡Y verán como se renueva! Porque en el diseño y la arquitectura todo se puede con pequeñas cosas, renovar no cuesta nada si somos creativos, osados y probamos nuevas cosas. Y este sin duda es uno de los casos de éxito asegurado hecho con simplicidad.

Veamos esta alucinante renovación que no toca la casa antigua, porque es realmente pequeña, si no que propone un nuevo espacio totalmente renovado frente a su fachada. ¿Genial no?