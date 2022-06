6 Formas de renovar tu dormitorio ¡Sin gastar un peso de más!

Las plantas no sirven solamente para tu patio o jardín y menos sólo para tu living. Invertir unas lucas en una buena planta de interior siempre cambiará la sensación de tu habitación, no sólo por la frescura y vida que le aporta si no que será un impacto de color ¡Completamente inmediato! Lo bueno es que sirve como apoyo para muchos estilos, desde un diseño moderno hasta uno más rústico y orgánico.