6 Tips para limpiar tu baño y dejarlo como nuevo.

Esto es importantísimo.Imaginen este baño con diseño mediterráneo y con lo más bello ¡Totalmente sucio! No sólo para azulejos, cerámicos o este bello ejemplo de mosaico, si no incluso para toda tu casa. La pasta de unión siempre tiene a oscurecerse o a llenarse de hongo. Nada que un desengrasante, jabón y una virutilla no pueda solucionar.