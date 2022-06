8 Formas de darle una retocada a los muebles de tu casa

Muchos arquitectos y diseñadores cuando no tenemos ideas lo mejor que podemos hacer es buscar referentes, imágenes de otros artistas, o simplemente diseños que nos inspiren. Tu también puedes hacerlo si tienes un espacio que no sabes como combinar, o mejor aún, si tienes un elemento decorativo que no sabes cómo sacarle provecho. ¡Ocúpalo como referente! Aquí es un cuadro totalmente moderno, con colores totalmente saturados, y ocuparon esa misma línea de colores para todos los muebles. ¿Genial no?