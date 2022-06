Una preciosa casa de campo en 150m² ¡Con diseño súper moderno!

Y sin duda algo por lo que realmente destacada el proyecto de Arc Arquitectura es cómo la decoración ¡Pareciera no estar! Pero es completamente relevante para un diseño moderno súper homogéneo, es decir que no es pretencioso, si no que la misma forma es el apoyo para darle carácter al proyecto. Por ejemplo la vista de estas ventanas, siendo un detalle completamente funcional y necesario, en realidad se convierte en un elemento decorativo cuando hay una pretensión de ritmo y sin duda estética. Porque no sería lo mismo si estas aberturas fueran las ventanas comunes y corrientes que todos conocemos ¿O no? Lo mismo la terminación de la madera, como este trabajo de suelo que demarca esta idea de patio pero que ciertamente hace relevante el paisaje.

