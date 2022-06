Rústica y muy cómoda ¡Una casa alucinante para vivir en el campo!

A todos se nos sale un suspiro a la hora de pensar en una casa rústica, porque ¿Quién no quisiera su rinconcito propio en algún bosque, o en una parcela cerca de un lago? ¡Además nuestro país tiene tantos bellos paisajes, que no tenemos ninguna excusa para no planear la casa propia con el mejor estilo rústico!

La casa que les mostraremos a continuación pertenece al estudio Kanda Arquitectos de Valdivia. Los profesionales cuentan con 10 proyectos disponibles en nuestro catálogo, no te olvides de darle una vuelta a todos en su página.

¡Ahora vamos a ver Casa Undurraga!