Los 10 errores más comunes que TODOS hacemos al amueblar la casa

Al momento de elegir los muebles, puede que te guíes por cómo lucen y no necesariamente qué tan cómodos o prácticos son. Esto es importante, porque si bien el aspecto visual es relevante nunca será mejor que aguantar un sofá incómodo o una mesa de vidrio si tienes niños que no muchas veces tienen cuidado con este tipo de mobiliario. Algunos muebles tienen la particularidad de verse hermosos, pero no necesariamente ser muy prácticos o adecuados para tu estilo de vida. Presta atención a este detalle.

