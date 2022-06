7 Errores fatales que tienes que evitar a la hora de pintar tu casa

El color en sí dependerá de la habitación que estemos pintando. Así, para dormitorios o salas de estar no se recomiendan colores intensos, que no propicien el descaso y el reposo. Para cocinas o comedores el panorama es distinto, colores relajantes no incentivarán el trabajo y la actividad social de esas áreas.

