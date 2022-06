Techos corredizos: ¡La mejor alternativa para cerrar el patio!

¡Así es! Aún teniendo un diseño rústico, eso no quiere decir que no puedas tener tu propio diseño de terraza interior, puede ser una pequeña sección cerca de la cocina, y además, como lo hicieron los profesionales de este proyecto ¡Utilizando aberturas en la totalidad de la habitación, tanto en los techos como en los muros, lo cuál no nos aleja de la idea de exterior que tanto queremos, en especial con un paisaje tan bello como este.