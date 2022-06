8 Ideas para arreglar las puertas de tu casa ¡Sin tener que cambiarlas!

Esta es una de las grandes pifias que encontrarás en muchas casas ¡Los barnices no son iguales! Porque tengas madera no quiere decir que debas barnizarlas con cualquier material ¡Siempre escoje el mismo tono! Porque aún siendo que trabajes con la misma madera en muebles y secciones de tu casa, si te equivocas y usas muchos barnices ¡El esfuerzo no valdrá la pena! Esta puerta por ejemplo tiene una madera sutilmente diferente a la del marco donde está colocada, sin embargo, la clave aquí ¡Es el barniz correcto!

Mucha atención al trabajo del mismo barniz, que sea cuidadoso, simple y con el menos exceso posible.