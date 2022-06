8 Errores que estropean por completo tu jardín

La foto de este jardín es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer al diseñarlo. Los espacios para caminar no solo son demasiado delgados, sino que los tonos elegidos de la cerámica no pega mucho con los tonos del pasto o las paredes. Este diseño casi nos obliga a caminar por encima del pasto y de seguir lineas rectas que, en una fiesta, nos harian tropezar con otras personas.