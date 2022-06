12 Fotos de un chalet en Coyhaique que parece de película

Esta casa está pensada con tres grandes áreas, la parte central, como núcleo de los espacios comunes, y los bordes, como los espacios más privados, en la parte inferior las habitaciones, y en el segundo piso ¡Los talleres!

Por ello es importantísima la labor que cumple la escalera, aquí no se trata simplemente de subir a los talleres, si no que forma parte del ritual hacia la creación. Por ello los escalones de esta escalera no sólo tienen un aspecto funcional, si no también de incorporar parte del mismo arte de sus propietarios, en este caso un librero alucinante que cualquiera quisiera en su casa.