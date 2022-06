7 Errores muy comunes al arreglar la casa (Y como solucionarlos a tiempo)

Cuando las cortinas son cortas y no tocan el piso o no parten desde el techo, disminuyen visualmente la altura del ambiente. No importa que la ventana esté ubicada en el medio de la pared: la cortina conviene que llegue hasta el piso, pero cuidando que no sea arrastrado porque se ensuciará mucho.

