Cambiaron el color de los muros del depa ¡Le sacaron 20 años de encima!

Cuando no sabes qué hacer en la pieza de los niños, éste es un buen ejemplo. Usando muebles de líneas simples y rectas, además de mucho uso de madera, en esta pieza el buen gusto no queda fuera. Acá podemos ver que la introducción de una pequeña cómoda tipo cubo y un mueble de apoyo, esta pieza se ve muy acogedora. Esto demuestra que no es necesario abarrotar el espacio con demasiados muebles o decoración. Con poco mobiliario puedes lograr un estilo interesante.