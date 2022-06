Construyeron una casa de película en un terreno chiquito

Si estás en plena renovación y no encontraste el terrenito ideal para la casa que querías, este libro te hará cambiar idea y te mostrará que todo es posible. Esta joven pareja quería una casita pequeña, cómoda para ellos, con un estilo fresco, sofisticado pero súper moderno ¡Y en este terrenito súper particular! Si hay que tomar riesgos… ellos lo hicieron con vanguardia e inteligencia.

¡Anímate si quieres renovar tu casa y no tienes un espacio muy grande! Esta es la muestra de que el buen diseño no depende del tamaño si no del buen gusto, de la estrategia de diseño y los buenos consejos ¡Que hoy te daremos aquí en nuestra revista y así puedas imitar en tu nuevo proyecto!