7 Tipos de muebles horribles que deberías dejar de comprar

¿Quién no ha caído en la tentación de incorporar tan extravagante mueble en su hogar? Estos sofás han estado de “moda” desde hace varias décadas, y muchas personas piensan que el tenerlos les da un mayor estatus, pero no es así. Son difíciles de combinar y no son para nada de funcionales, el tenerlos hará ver tu living un tanto aparatoso y poco acogedor.