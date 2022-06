Cómo hacer un drenaje para agua lluvia en tu patio

El agua es un elemento poderoso, capaz de transformar con su fuerza y poder todo lo que encuentra en su camino, ya sea de forma inesperada, como en un tsunami, o de manera cautelosa y lenta como con una gota de agua que cambia la forma de una piedra.

Desde el punto de vista cotidiano, el agua es un elemento que no puede faltar en nuestro hogar, pero cuando no está bien encausado puede hacer daño como es el caso de la humedad producida por el agua de lluvia o que no está bien drenada y que se acumula en algunos lugares de la casa.

El agua mal drenada que se acumula en la salida de las canaletas y bajadas puede debilitar los cimientos de una casa, lo que puede traer graves problemas a una vivienda al punto de hacerla inhabitable, así de poderosa puede ser el agua incluso estando estancada.

Para que no tengas este inconveniente en tu hogar, en este libro de ideas te diremos cómo hacer un drenaje de aguas de lluvia de forma correcta, así que presta mucha atención a todo lo que te enseñaremos y toma nota para que luego puedas replicar en tu casa.