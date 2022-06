7 Errores que cometes cada vez que cambias los muebles de lugar

Aprovecha de que moviste todos los muebles de lugar para botar todo lo que puedas; excluyendo por supuesto, todas aquellas cosas que poseen para ti un valor afectivo considerable.

Con esto, lo que te proponemos es que pongas de pretexto el reacomodo de muebles y te deshagas de esas sillas viejas y opacas, o de aquellas cajas que no cumplen funciones en casa o otros instrumentos que no tiene sentido tener si no sirven.