10 Cocinas preciosas que te roban el corazón

¿El estilo clásico te resulta aburrido? ¿Lo extremadamente moderno no llama tu atención? ¿El minimalismo no te dice nada? ¿Los aires rústicos te parecen de otra época? Tal vez necesites una cocina en la que cada elemento tenga su propia historia y, en este sentido, un proyecto ecléctico combinando objetos de diferentes corrientes termine por convertirse en tu templo de inspiración particular.

Eso sí, recuerda que, en conjunto, has de conseguir una cocina equilibrada que no resulte estridente.