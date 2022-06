De casa aburrida a súper moderna ¡Renovación en 180 grados!

Y el reto lo tomó la experimentada oficina de arquitectos de NEF ARQ, profesionales conocedores en esta clase de transformaciones y que… ¡Han trabajado en distintas escalas de renovación! Y en este proyecto no iban a dejar ningún detalle que se fuera de la mano de sus planos y de sus ideas. Y es que ellos pensaron en todo para cambiar este proyecto y darle un nuevo aire, donde no sólo ampliaron, si no que propusieron una casa completamente fresca y digna del santiaguino moderno.

En primera instancia se conservaron parte de la estructura base de la casa, todo lo que es el primer piso con sus cimientos y losas. Luego se construyó toda una ampliación en la sección izquierda. ¿Ven esos dos pilares blancos? ¡Ahí está el borde de la antigua casa y el límite de la nueva! Y por su puesto, por esta necesidad de encontrar nuevos rincones para las nuevas habitaciones, no quedaba una mejor decisión que expandirse hacia arriba. Alejarnos de ese antiguo techo a dos aguas y hacer una losa que sostenga todo el segundo piso.