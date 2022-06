Cómo y dónde comprar una casa sin IVA ¡Una opción más barata!

Ante la duda, es conveniente entender la diferencia. Si vendes tu casa o departamento y no te dedicas al negocio inmobiliario no debería incluirse el impuesto, sin embargo, si antes del año de la compra de la propiedad decides venderla, tendrás que pagar el IVA, ya que la ley establece una presunción de habitualidad. Aunque existe la posibilidad de demostrar que no eres un “vendedor habitual”.

