Cómo regularizar la ampliación de tu casa ¡Y evitar multas!

Al no presentar estos documentos, la ampliación no tendrá validez y no será tomada en cuenta en una posible tasación, y que es bastante útil cuando se quiere vender la propiedad. Hay que considerar que cuando se hace una tasación se evalúa una serie de características, que van desde aspectos técnicos de la construcción hasta la proximidad con servicios, conexión y valor del terreno en general.