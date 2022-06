Piloto se construyó la casa en el cerro La Campana ¡Para seguir mirando los aviones!

Esta cabañita está hecha en una parcela en Olmué, con un bello paisaje que no deja indiferente a nadie. Primero un bosque en la parte trasera y la posición estratégica queda en los faldones de un cerro. Porque está pensado para una familia relacionada con los aviones ¡Así que era necesario una vista hacia el cielo!

El estilo es súper moderno, con este juego en el techo que no queda como cubierta si no que en algún momento se transforma en muro. Además esta casa no interfiere directamente en terreno si no que se apoya suavemente con pilotes que nivelan toda la superficie.