Una cabaña de madera súper moderna en Matanzas

Lo primero es escoger un buen lugar. En el mercado inmobiliario hay un dicho muy cierto: ’Primero lugar, segundo lugar, y tercero… ¡Pues lugar!’ Porque nuestra casa no será nada sin el terreno que escojamos y parte de los parámetros de diseño incluso los sacaremos de allí. Si está en un lugar con pendiente, si hay muchos cerros, si está encima de un cerro o dentro de un bosque ¡Incluso las vistas que tiene!

Esta casa tiene un lugar precioso y no pudo haber sido el mejor escogido. La mejor ubicación que los arquitectos pudieron elegir. Lleno de amplitud y frescura natural que a todo buen amante del diseño hace suspirar. Y no sólo por su posición, si no por los grandes paisajes que enfrenta. Aquí además el trabajo paisajístico está hecho, frente a esto… ¡No podemos competir! No necesitaremos de un jardín o patio con este hermoso paisaje natural.