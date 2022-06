Una preciosa casa de familia en la Araucanía chilena

Otra estrategia que te puede interesar y que cambiará toda la dinámica de tu casa es el de hacer pequeñas alteraciones que parecieran no estar. Trabajos con celosías por ejemplo, entramados de madera que dan la sensación de techado pero que no lo son. O ampliaciones en el suelo, con niveles y escalones. Y que no interfieren directamente en el diseño de la casa.

Todo va en tu creatividad, generar esos espacios dependerá de cómo se compone tu casa, quizás tu comedor tiene un gran ventanal hacia el patio ¡Pues haz una plataforma! Y así es cosa de abrir los ventanales y tendrás una ampliación de tu living para cuando vengan tus visitas y necesites un espacio para compartir con ellos al aire libre.