Cómo hacer tu casa de madera súper moderna con decoración nórdica

¡Así es! No más estuco rugoso, no más bordes decorados, no más exceso de adornos ¡Entre menos mayor será la belleza moderna que le sacarás a tu casa! Eso lo puedes hacer de varias formas, primero es pensar en una fachada lisa, algo clásico a la hora de decorar, que puede ser con una terminación en color, como no. Ahora si quieres darle una textura ¡Pues aquí la madera puede lucirse! Trabajar con listones te será de mucha ayuda.