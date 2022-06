3 Ideas preciosas para hacer ¡La terraza perfecta!

Y por si fuera poco ¡Los muros no se te pueden escapar! Por ejemplo esta casa ya teniendo una base estucada en blanco ¿Por qué no darle un poco de contraste y vida agregándole un diseño con un precioso material? ¡Esta es la oportunidad donde fácilmente podrías agregar la madera! Y no sólo en la sección de la terraza, si no también en todo el contorno de la casa. Aquí podrías agregar también detalles en vigas, incluso mobiliario integrado completamente de madera para darle mucho más uso a este rincón tan especial.



Ya ves que tomando uno de estos puntos ¡O los tres si quieres una transformación completa! Verás cómo usando un mismo perfil de madera, un tono similar que vaya con el estilo de tu casa y mucha creatividad, transformarás tu terraza moderna y la dejarás reluciente para acompañar el diseño de tu casa.



