Una moderna casa familiar con interiores súper modernos ¡Súper linda!

Un toque que no puedes evitar para tu living es tener una chimenea como esta, aquí no es más que el centro de la habitación y casi como una figura geométrica aparece para calentar casi la totalidad de la habitación. Otro aspecto importante es disminuir al máximo la decoración, aquí no es más que un hermoso living en ele, grandes ventanales y una mesa de centro de vidrio.